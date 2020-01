Mercato: a Napoli arriva Politano, Bayern rivuole D. Costa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Napoli che sorpassa la Roma per Politano. Il Milan che ha deciso di cedere PAQUETA' e punta sul giovane spagnolo DANI OLMO, gioiello della Dinamo Zagabria. L'Inter che e' ancora in azione sul Mercato inglese e tratta GIROUD con il Chelsea e CHONG con il Manchester United, mentre per ERIKSEN sarebbe arrivata ad offrire 18 milioni al Tottenham. Il Cagliari che sta prendendo PJACA dalla Juventus (CERRI e' in uscita, su di lui c'e' il Torino), mentre l'Atalanta ha ufficializzato CZYBORRA e BELLANOVA. Il Mercato non si ferma mai, e mancando poco piu' di una settimana alla fine della 'finestra' invernale ogni societa' cerca di mettere a segno i colpi necessari per rinforzare l'organico. Ne sa qualcosa anche la Roma, a cui serve un attaccante esterno: il Liverpool ha detto di no al prestito di SHAQIRI, cosi' come il Real Madrid per LUCAS VAZQUEZ, e ora le piste percorribili rimangono quelle ... ilfogliettone

Calcio Mercato Napoli : per Allan ci sono l’Inter - l’Everton e il Paris Saint-Germain : La redazione di Tuttomercatoweb ha svelato alcuni scenari di mercato che dovrebbero interessare il prossimo futuro di Allan . “Ancelotti nelle scorse ore ha chiamato personalmente il giocatore, il quale sembra tentato dalla Premier e dalla possibilità di tornare a giocare per il suo ex allenatore. Ma l’Everton, inteso come club, ancora non ha mosso passi concreti in questa direzione e difficilmente lo farà a gennaio. L’altra big ...

Calcio Mercato Napoli - Lorenzo Tonelli saluta tifosi e compagni : destinazione Sampdoria : Lorenzo Tonelli ha anticipato di fatto la notizia del suo addio al Napoli . Il difensore ha scritto sui propri account social un messaggio per saluta re gli azzurri, prima di traferirsi nella Sampdoria . “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi ...

Calcio Mercato Napoli - Cristiano Giuntoli beffa la Roma per Matteo Politano : Matteo Politano si appresta ad essere presto un nuovo giocatore del Napoli . Il calciatore ha detto di sì agli azzurri e c’è anche l’accordo totale tra i due club. La formula dell’operazione sarà del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, per un totale di 25 milioni di Euro, con Fernando Llorente destinato all’Inter. Il mercato di gennaio conosce quindi nuovi sviluppi per gli azzurri. Il sacrificio dello spagnolo ...

Calcio Mercato - scambio clamoroso tra Inter e Napoli : Vecino per Allan : Politano-Llorente non è l'unica operazione di mercato che vede protagonisti il Napoli e l' Inter : raccontata dell'intesa raggiunta per l'esterno (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni), c'è un'altra clamorosa trattativa che può decollare nell'ultima settimana della sessione invernale. Ovvero Vecino in azzurro, Allan a San Siro.Continua a leggere

Calcio Mercato - Politano apre al Napoli. Intesa (quasi) totale tra azzurri e Inter : Matteo Politano ha aperto al Napoli, nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti per raggiungere l'accordo definitivo sul contratto. Sono queste le ultime notizie di Calciomercato sulla trattativa decollata in queste ore e che ha subito un'accelerata in virtù dell'accordo che Inter e azzurri hanno già trovato sulla cessione dell'attaccante esterno.Continua a leggere

Calcio Mercato Napoli : non solo Lorenzo Tonelli - anche Fernando Llorente in uscita : Sono ore importanti per l’operazione che dovrebbe portare Matteo Politano al Napoli . L’esterno nerazzurro si avvicina sempre più al club partenopeo e secondo quanto riferisce la redazione di Sky, Inter e Napoli stanno ridiscutendo anche dell’attaccante azzurro Fernando Llorente . Lo spagnolo potrebbe essere inserito come contropartita in prestito, così come previsto un mese fa, prima che si parlasse dell’affondo della ...

Calcio Mercato Napoli - intesa di massima con l’Inter per Politano : Calciomercato Napoli : gli azzurri vogliono farsi un regalo per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e sono pronti ad affondare il colpo per Matteo Politano dell’Inter. Calciomercato Napoli | Il Napoli irrompe su Matteo Politano . L’esterno d’attacco dell’Inter, che sembrava a un passo dalla Roma, dopo aver effettuato anche le visite mediche, salvo poi veder sfumare tutto per la vicenda Spinazzola, potrebbe ...

Calcio Mercato 22 gennaio : Politano-Napoli - sorpassata la Roma. Juve-Inter - duello per Chong. Milan - Suso dice addio! Cagliari - Pjaca ha detto sì : Calciomercato 22 gennaio - Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena […] L'articolo Calciomercato 22 gennaio : ...

Calcio Mercato Napoli - accordo con l’Inter per Politano : ecco le cifre : Il Napoli è pronto a soffiare Politano alla Roma: accordo di massima con l’Inter, manca quello col calciatore Il Napoli si concede un regalo sul mercato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di ieri sera. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo economico di massima con l’Inter per Matteo Politano . Pochi giorni fa a un passo dalla Roma nell’ambito di uno scambio ...

Calcio Mercato Napoli - quasi fatta per Matteo Politano! La notizia arriva dopo la vittoria sulla Lazio : dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia contro la Lazio che è valsa la semifinale, arriva no nuovi aggiornamenti sul fronte del Calciomercato . Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, infatti, il Napoli è passato addirittura in vantaggio per Matteo Politano e domani cercherà di chiudere col giocatore dopo l’intesa raggiunta nelle ultime ore con l’Inter. Sorpasso decisivo sulla Roma, invero squadra ...

Matteo Politano al Napoli - l’intesa con l’Inter nelle ultime di Mercato : Le ultime notizie di calcio mercato sull'Inter raccontano dell'intesa di massima con il Napoli per Matteo Politano . L'attaccante che nonostante il fallimento dello scambio con Spinazzola, sembrava comunque vicino alla Roma, potrebbe dunque trasferirsi alla corte del Napoli . L'operazione è ben avviata e potrebbe chiudersi con la formula dell'acquisto a titolo definitivo, o del prestito con obbligo di riscatto senza condizioni.Continua a leggere

CalcioMercato – Nomi nuovi per Milan e Roma - il Napoli su due attaccanti. Si muovono Benevento e Cremonese : Fiorentina – I viola insistono con il Sassuolo per Duncan. La nuova idea è quella di uno scambio che coinvolgerebbe Sottil più un conguaglio ecoNomico in favore dei nero-verdi. Inter – I nerazzurri insistono per il giovane talento del Manchester United Chong. Incontro in sede con l’agente, si studia la formula per portarlo in Italia. Intanto Moses ha effettuato le visite mediche e si può considerare un giocatore ...

