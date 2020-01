Per la figlia di Wanda Nara compleanno da principessa o da modella, un party tutto rosa (Foto) (Di lunedì 20 gennaio 2020) La piccola Francesca Icardi ha compiuto 5 anni e mamma Wanda Nara ha pensato per lei a un party da modella, più che da principessa (foto). E’ bellissima e dolcissima la prima figlia che lega Wanda a Mauro Icardi, proprio come la più piccola tra tutti, Isabella e come i fratelli Benedicto, Costantino e Valentino. Ma se per i maschietti organizzare una festa di compleanno è più semplice e magari meno divertente, ecco che la Nara ha fatto in modo che la sua bimba si sentisse già grande per un giorno. Francesca ha solo 5 anni ma sarà che è figlia d’arte e per questo davanti alla fotocamera riesce in pose che in genere le bimbe non sanno fare. Quindi più che un party da principessa è un party da modella. tutto in rosa, soprattutto i vestiti, tutti uguali per la festeggiata, la sorellina e la sua mamma. Outfit uguali per loro perché di certo la piccola ammira molto la sua mamma così bella e ... ultimenotizieflash

