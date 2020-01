Sanremo: Bongiorno, ‘vile che Cally parli di libertà artistica per attacco a donne’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Mi piacerebbe che Junior Cally, dopo essersi difeso dalle polemiche sul suo squallido brano sostenendo che l’arte è libertà di espressione rispondesse a tre semplici domande: sa da dove nasce la violenza nei confronti delle donne? La sua mente è mai stata attraversata dal dubbio che rappresentare la donna come un oggetto significa far sentire l’uomo legittimato a fare del corpo della donna quello che vuole? è consapevole del fatto che facendo un uso distorto della sua libertà di esprimersi si fa complice di chi uccide le donne? Da parte di chi usa i mezzi di comunicazione ci si aspetterebbe maggior consapevolezza del fatto che la televisione amplifica qualunque messaggio, ma soprattutto tentare di camuffare l’incitamento all’odio verso le donne con la ‘libertà di espressione artistica’ è un atteggiamento ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

