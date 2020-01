Sanremo 2020, 29 deputate chiedono ad Amadeus di scusarsi per la conferenza stampa (Di domenica 19 gennaio 2020) Sanremo 2020, 29 deputate chiedono ad Amadeus di scusarsi per la conferenza stampa La frase infelice di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo non è stata dimenticata, anzi, sono 29 le deputate che hanno chiesto al direttore artistico di chiedere scusa. La lettera, pubblicata da Repubblica, arriva da parte dell’Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità ed è firmata da 29 deputate di tutti gli schieramenti. Ad Amadeus viene chiesto di scusarsi pubblicamente per quanto detto durante la conferenza stampa della 70esima edizione del Festival. “Risulta del tutto incomprensibile che – attraverso le parole del direttore artistico e conduttore della più importante manifestazione musicale del paese – il servizio televisivo pubblico promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno ... Leggi la notizia su tpi

