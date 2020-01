VIDEO Federica Brignone vince il gigante del Sestriere! Apoteosi azzurra in casa, primo posto in classifica (Di sabato 18 gennaio 2020) Federica Brignone ha vinto il gigante del Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulle nevi di casa a pari merito con la slovacca Petra Vlhova e con un solo centesimo di vantaggio su Mikaela Shiffrin. Sono state due manche al cardiopalma, domate dalla valdostana che è riuscita a trionfare di fronte al proprio pubblico e a rafforzare il primo posto nella classifica di specialità. Di seguito il VIDEO della seconda manche di Federica Brignone, vincitrice del gigante del Sestriere. VIDEO Federica Brignone, VITTORIA NEL gigante DEL SESTRIERE: 3 in un centesimo: Brignone e Vlhova prime, Shiffrin è terza: che podio, ma soprattutto… che grande @FedeBrignone ! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f929.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : Brava Federica!?? La Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante del Sestriere?????? #EurosportSCI - OA_Sport : VIDEO Federica Brignone vince il gigante del Sestriere! Apoteosi azzurra in casa, primo posto in classifica