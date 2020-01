Medagliere Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: la classifica e i podi. Russia in testa, Italia sesta con due ori! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 si disputano a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio, i migliori under 18 del mondo si daranno battaglia per i podi nelle varie discipline. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Medagliere Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: Pos. Paese O A B Tot. 1 Russia 5 8 5 18 2 Svizzera 5 5 3 13 – Mixed-NOCs 4 4 4 12 3 Giappone 4 2 1 7 4 Svezia 3 0 2 5 5 Francia 2 3 4 9 6 Italia 2 3 2 7 7 Germania 2 2 1 5 8 Austria 2 1 4 7 9 Norvegia 2 0 1 3 10 Paesi Bassi 2 0 0 2 11 Spagna 1 1 2 4 11 Cina 1 1 2 4 13 Finlandia 1 1 0 2 14 Polonia 1 0 1 2 15 Corea del Sud 1 0 0 1 16 Israele 0 1 1 2 17 Colombia 0 1 0 1 17 Slovenia 0 1 0 1 17 Repubblica Ceca 0 1 0 1 17 Lettonia 0 1 0 1 21 USA 0 0 2 2 22 BieloRussia 0 0 1 1 22 Georgia 0 0 1 1 # Totale 36 34 35 105 CLICCA ... Leggi la notizia su oasport

