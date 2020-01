Taylor Mega: “Il lavoro di influencer? Più stressante che fare il contadino” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Taylor Mega ha definito il lavoro di influencer “psicologicamente più stressante” di quello del contadino. Una dichiarazione in difesa del suo ruolo che ha scatenato una bufera. Oggi, con un bacino di follower che ha sfondato il tetto dei 2 milioni e un successo social inarrestabile, afferma che non è facile arrivare a simili risultati. La sua versione è emersa in un confronto tra le fatiche di una giovane contadina e quelle dell’influencer Asia Gianese, in onda nella trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro. influencer vs contadina: questione di scatti Negli studi di Fuori dal coro, programma di Mario Giordano, è andato in scena un confronto tra la vita di una stella del web e quella di una ragazza che lavora nei campi. In studio sono state presentate le esistenze di due giovani donne: da una parte Jessica, contadina 25enne con una laurea in Scienze delle Produzioni ... Leggi la notizia su thesocialpost

