La nuova IRPEF e il taglio delle aliquote (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Corriere della Sera oggi fa i conti in tasca alla nuova IRPEF e al taglio delle aliquote proposto in seno al governo Conte, segnalando che l’idea del premier è quella di ridurre il numero e il livello di queste ultime ma l’opzione presenta non pochi problemi di sostenibilità: Pochi mesi fa a Bruxelles Giuseppe Conte aveva ipotizzato l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: invece che il 23% fino a 15mila euro e il 27% tra 15 e 28 mila euro, un solo scaglione con l’aliquota al 20%. Sarebbe una riforma molto costosa, perché ogni punto di riduzione della prima aliquota costa circa 4 miliardi. L’accorpamento dei primi due scaglioni costerebbe non meno di 20 miliardi di euro, oltre un punto di Prodotto interno lordo. Il fatto è che in Italia i contribuenti che pagano poche (o pochissime) tasse sono tantissimi. Quelli che hanno dichiarato al fisco un reddito annuo fino al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (La nuova IRPEF e il taglio delle aliquote) Playhitmusic - - paolorm2012 : RT @mar__bru: Nuova IRPEF, vanno trovati i soldi. Detrazioni e deduzioni valgono oggi €105 miliardi. E 23.4milioni di italiani dichiarano m… - mar__bru : Nuova IRPEF, vanno trovati i soldi. Detrazioni e deduzioni valgono oggi €105 miliardi. E 23.4milioni di italiani di… -