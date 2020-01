Detto Fatto, Jonathan: “Gelo a Il cantante mascherato. Milly imbarazzata” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Jonathan Kashanian a Detto Fatto: “Milly Carlucci messa in imbarazzo a Il cantante mascherato” Ha commentato Il cantante mascherato Jonathan Kashanian nella puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 13 gennaio 2020. Con la padrona di casa Bianca Guaccero, Jonathan nello specifico ha riepilogato quanto accaduto più volte nel corso della prima puntata de Il cantante mascherato, andata in onda venerdì sera su Rai1, facendo riferimento alla clamorosa gaffe di Ylenia Pastorelli, uno dei giudici. L’attrice ha infatti asserito diverse volte di sospettare che dietro a qualcuna delle maschere ci fosse Pupo, ignara probabilmente del Fatto che il cantante in quel momento era in diretta sulla rete avversaria come opinionista del Grande Fratello Vip! “In studio è calato il gelo e Milly Carlucci era imbarazzata” ha quindi sottolineato a tal proposito Jonathan Kashanian oggi ... Leggi la notizia su lanostratv

