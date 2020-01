“Rivelo” anticipazioni, Aida Yespica si racconta a Lorella Boccia: “Ero gestita da Lele Mora” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Domani, giovedì 9 gennaio, alle 21.10 su Real Time andrà in onda una nuova puntata di “Rivelo”, lo spazio dedicato alle interviste intime a “tu per tu” con la bella e talentuosa Lorella Boccia. Ospite della puntata: Aida Yespica. “Non posso vedere mio figlio” Aida Yespica si racconta senza filtri alla padrona di casa, raccontando quanto sia duro questo periodo della sua vita. La lontananza dal figlio Aron la sto logorando, ha infatti dichiarato: “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio…”. La show-girl spiega a Lorella Boccia di avere “un problema con i documenti; il mio passaporto è scaduto. Attualmente è difficile ... Leggi la notizia su velvetgossip

