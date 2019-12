In queste feste seguiamo l’esempio di San Benedetto e cerchiamo di essere umani

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il solstizio d’inverno, la Vigilia, il Natale, Capodanno, la Befana. Non è facile per molti. Le persone della cura, psicologi e psichiatri, lo sanno: in tanti stanno peggio. C’è un contrasto stridente tra ciò che è e ciò che vorremmo che fosse. Si riuniscono famiglie cariche di non detto, di ruggini, di indifferenze. O si è soli. Anche chi è laico o ateo sente le dissonanze tra le coazioni a comprare e la semplicità del dono. È il San Nicola che faceva trovare la dote alle ragazze povere, è il Babbo Natale della coca cola, ma è anche il Nonno Gelo Nordico. Tutto coesiste, ma bisogna scegliere. Eppure il solstizio è così vivo nell’inconscio di noi tutti. In Svezia per Santa Lucia le bambine sono vestite di bianco e hanno coroncine di luce. È proprio quando ci si addentra nell’inverno che la luce comincia a crescere: poco alla volta le giornate si allungano. Quindi sconforto e speranza, ...

