Snam | Questore blocca manifestazione | intervento contro comitati

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - Illadeiper l'ambiente che dovevano piantare alcuni alberi dove dovrebbe sorgere la centraledi compressione a servizio del metanodotto Brindisi-Minerbio. Una trentina di poliziotti, hanno presidiando il sito per impedire a circa una ventina di manifestanti di accedervi e di procedere alla piantumazione degli alberi. Per ilinfatti, lanon può essere svolta perché, "aldilà della sua valenza simbolica, ove attuata con le modalità delineate, comporterebbe, di fatto, l'accesso in un'area di proprietà privata senza il dimostrato consenso della, nonché modifica dello stato dei luoghi, con conseguenti violazioni di legge". Dalla questura è arrivato l'ordine: lasia svolta nel piazzale antistante al cimitero di Sulmona e non ...

