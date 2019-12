Sardine | Santori | “Obiettivo superiore a un italiano su quattro”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo aver spiegato le fasi del movimento, il futuro e la differenza tra le loro piazze e quelle di Matteo Salvini, il leader del movimento delle, Mattiaha svelato quali sono i loro obiettivi e programmi futuri. Le dichiarazioni di MattiaIl leader delle, Mattiaha svelato che in occasione della prima piazza di Bologna non era prevista Bella Ciao. Come da lui stesso dichiarato, infatti: “Nella prima piazza di Bologna era in programma solo Come è profondo il mare di Lucio Dalla. La piazza ha deciso di cantare Bella Ciao”. Ospite a “In Mezz’Ora”, inoltre, ha risposto ad alcune domande in merito a possibili contatti con alcuni partiti ed in particolar modo con il PD. A tal proposito Mattiaha rivelato: “Non ci chiama Zingaretti, ma ci chiama qualcuno che dice perché non andate a parlare con Zingaretti? La ...

