Niger | prima o poi il lutto si trasformerà in festa

(Di domenica 15 dicembre 2019) Thomas, liberiano di origine, esibisce le tessere plastificate dell’ultima scuola privata che ha frequentato a Monrovia. Morto suo padre di ebola e con sua madre ad occuparsi dei fratellini, non gli rimaneva che partire lontano per sperare di continuare gli studi. Un conoscente avoriano gli promette, in cambio di soldi, di farlo arrivare in Israele dove avrebbe potuto realizzare il suo desiderio. Vende sacchetti d’acqua e porta a spasso mercanzia con la carriola fino a completare il montante richiesto dall’amico. Con lui partono due amici ed è con loro che arriva alla frontiera col Chad, che avrebbe aperto il cammino verso il Sudan e l’Egittodi tentare l’avventura in Israele. Tornato a Niamey per mancanza di visto, persiste e crede nel suo piano senza immaginare che il cammino sia lungo, tortuoso, reso impossibile dalle frontiere e dal muro anti-migranti che Israele ha costruito ...

