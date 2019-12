Golf | Presidents Cup 2019 | rimonta spettacolo degli Stati Uniti | Tiger Woods li trascina

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gli, stavolta, a Melbourne non perdono:, infatti, lancia lae distrugge in un solo giorno il piano d’attacco portato da Ernie Els nei precedenti tre. Dal 10-8 per il Team Internazionale dei primi tre giorni, infatti, tutto si capovolge rapidamente per arrivare al 16-14 in favore di Team USA che significa ottavo successo consecutivo nellaCup, che nel 2021 si svolgerà al Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina. Ad aprire la giornata è la vittoria del californiano, che spegnerà 44 candeline il prossimo 30 dicembre, per 3&2 sul messicano Abraham Ancer, seguita in rapida successione dal pareggio tra il giapponese Hideki Matsuyama e Tony Finau, forse il vero grande rimpianto del Team Internazionale visto che il nipponico era 4UP a metà giro prima di vedere l’avversario infilare numerosi birdie, e dalle vittorie di Patrick ...

