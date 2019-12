Salvni atteso a Napoli per visitare il carcere di Poggioreale

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella mattinata di venerdì 13 dicembreattende Matteo Salvini che si recherà in città per far visita agli agenti della Penitenziaria impiegati neldi. Il senatore dovrebbe arrivare intorno alle 11:00 da Lamezia Terme per poi tornare nella sua Milano. Domani prenderà infatti parte al No tax day. Salvini inLa visita del leader della Lega giunge dopo la nomina da parte del sindaco De Magistris di un ex detenuto quale Garante dei detenuti, vale a dire Pieto Ioia. Scelta non accolta di buon grado da Salvini, a cui l’interessato ha replicato di voler rispondere alle polemiche con il lavoro. “Tendo la mano alla Polizia Penitenziaria“, ha affermato. Anche i secondini non sembrano essere d’accordo con la nomina dell’ex narcotrafficante, ritenuto non moralmente adatto a ricoprire tale incarico. Di fronte a tale situazione, ...

