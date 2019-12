Ritornano i Guns N’ Roses al Firenze Rocks 2020 | info per i biglietti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il ritorno deiN'alè ormai ufficiale: la band di Axl Rose infiammerà di nuovo il palco della Visarno Arena il 12 giugnonel corso dell'attesissima venue del capoluogo fiorentino. IN', infatti, avevano già visitato la culla del Rinascimento nel 2018 regalando ai fan un duetto a sorpresa con i Foo Fighters sulle note di It's So Easy. Proprio in queste ore, del resto, la band di Don't Cry ha annunciato le date del tour europeo che partirà dal 20 maggio al Passeio Maritimo de Algés di Lisbona, in Portogallo e toccherà, appunto, anche l'Italia con il ritorno deiN'al. Negli ultimi mesi lo staff del festival diha lanciato i primi headliner della 4 giorni del capoluogo toscano, con il Non Stop Live di Vasco Rossi come evento di apertura della venue il 10 giugno. Il giorno successivo, l'11 giugno, arriveranno ...

