Tav | la Telt dà via libera a ripresa lavori anche in Italia Proseguono pure nella

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Autorizzato l'invio dei capitolati per il completamento del tunnel di base della Torino-Lione in Francia e l'assegnazione dell'appalto delle nicchiegalleria di Chiomonte. Lo ha deto il Cda di(la società italo-francese incaricata di realizzare e poi di gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità), secondo cui "questa decisione segna il passaggio alla fase definitiva deiin". Per la gara del tunnel di base in Francia la decisione vale 2,3 miliardi di euro e diventa operativa da oggi con l'invio dei capitolati alle imprese che presenteranno le offerte entro il 17 aprile 2020. Il contratto per Chiomonte, del valore di 40 milioni di euro, sarà affidato ad un raggruppamento italo-francese che realizzerà, in 19 mesi, 23 nicchie di interscambio (profonde 3 metri, lunghe da 30 a 40 m)galleria esistente per consentire il transito dei mezzi di ...

