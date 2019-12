Rennes-Lazio live | le formazioni ufficiali | Caicedo con Immobile

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Lasi gioca le ultime carte in Europa League. Contro ilserve una vittoria e sperare che il Celtic batta il Cluj in Romania. Un’impresa che però si è resa quantomeno possibile grazie al successo dei biancocelesti contro i rumeni. Simone Inzaghi ha dimostrato di volersi giocare le sue chance, ma fino ad un certo punto. Le sue scelte in occasione della precedente gara, con i big tenuti a riposo, hanno fatto capire che l’allenatore preferisce puntare sul campionato dove laviaggia a vele spiegate ed è in piena zona Champions., le(4-4-2): Salin; Doumbia, Nyamsi, Gnagnon, Boey; Tait, Lea Siliki, Grenier, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho. All.: Stephan.(3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony;. All.: Inzaghi. Scarica o ...

SamueleMaccagno : #Lazio, c'è ancora una piccolissima speranza per i sedicesimi di Europa League: serve una vittoria contro il Rennes… - CalcioWeb : #RennesLazio live, le formazioni ufficiali: Caicedo con Immobile - LALAZIOMIA : -