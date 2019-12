Eruzione Nuova Zelanda | sale a 8 il bilancio delle vittime | ancora 8 i dispersi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono otto i morti in seguito all’improvvisa dell’isoletta vulcanica disabitata a nord della, che ha colto di sorpresa una cinquantina di turisti. Due persone ricoverate in ospedale con terribili e vaste ustioni non ce l’hanno fatta. Secondo le autorità vi sonoaltri 8, probabilmente sepolti sotto la cenere, perché in superficie di loro non c’e’ traccia. Le personericoverate sono 28, e di queste almeno 23 sono in condizioni critiche. Ilpotrebbe crescere ulteriormente. Per sfuggire alla cenere e ai lapilli, molti dei turisti intrappolati si sono buttati in mare e sono riemersi con gravi ustioni. Fra i morti ci sono due guide turistiche neozelandesi – un uomo e una donna -, una madre e figlia australiani, un altro turista australiano, un cittadino della Malaysia. Dei 47 turisti ...

