Che tempo che fa | Filippa Lagerback commenta la depressone di Daniele Bossari | “non ho

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cheche fa: ospiti di una puntata specialee il marito, reduce da una brutta depressione. La moglie dell’ex vincitore del Grande Fratello hato il terribile periodo che ha vissuto il marito confessando di non essersi mai resa conto di quanto in realtà stesse male l’uomo La coppia è da sempre molto riservata, ma dopo le confessioni dia Verissimo i due sono tornati insieme a parlare nel programma più simbolico per la coppia. “È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi” spiega“lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come ...

caritas_milano : Bisogna resistere alle luci abbaglianti dei consumi, che brilleranno ovunque in questo mese, e credere che la pregh… - lucianonobili : Da tempo, con @Legambiente e tanti altri, mi batto perché l’Italia punti sulla #micromobilità elettrica e sostenibi… - ItaliaViva : BATTAGLIA VINTA Approvato l’emendamento di #ItaliaViva che equipara i monopattini alle biciclette. 'Da tempo, con… -