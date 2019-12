Io non odio all’Auditorium Parco della Musica il 12 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) IO NONIl 12la giornata evento di chiusura con Edoardo Pesce e Luca Angeletti dell’Orchestraccia, Sherol Dos Santos, Briga, Carlotta Natoli e Flavia Rizza Conduce la mattina Livio Beshir ore 10.30. Auditorium– Sala Petrassi. Largo Pietro De Coubertin, Roma Con la conduzione di Livio Beshir, lae gli interventi di Edoardo Pesce e Luca Angeletti dell’Orchestraccia, Sherol Dos Santos, Briga, Carlotta Natoli e Flavia Rizza, testimonialcampagna itinerante contro il cyberbullismo “Una vita da social”, si conclude il 12di Roma la prima edizione di IO NON– progetto promosso dalla Regione Lazio, Assessorato Turismo e Pari Opportunità, con l’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario – che da aprile a2019 ha visto 41 istituti ...

