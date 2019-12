Slittino | Coppa del Mondo Whistler 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo una settimana di stop prosegue il cammino delladeldisu pista artificiale che resta in Nordamerica per la terza tappa stagionale. Ci si sposta dagli USA al Canada, precisamente a, sede delle Olimpiadi invernali del 2010. Pista ostica agli azzurri da tempo, Dominik Fischnaller proverà a difendersi. Andiamo a scoprire ildelle gare.delGiovedì 12 dicembre Ore 18.30 Nation’s Cup Venerdì 13 dicembre Ore 22.40 Prima manche singolo femminile Ore 24.05 Seconda manche singolo femminile Sabato 14 dicembre Ore 1.30 Prima manche singolo maschile Ore 3.05 Seconda manche singolo maschile Ore 21.50 Prima manche doppio Ore 23.10 Seconda manche doppio Domenica 15 dicembre Ore 00.30 Sprint maschile Ore 1.15 Sprint femminile Ore 1.55 Sprint doppio IN TV — Ladeldisarà seguita ...

MondoSportivoIT : Slittino, 2/a tappa Coppa del Mondo – Fischnaller, è ancora podio - - ZeccaC : RT @giomalago: Super #ItaliaTeam in Coppa del Mondo! Successi per la #Wierer nella sprint di #biathlon e per le ragazze dello #ShortTrack.… - SPattuglia : RT @giomalago: Super #ItaliaTeam in Coppa del Mondo! Successi per la #Wierer nella sprint di #biathlon e per le ragazze dello #ShortTrack.… -