ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Lenon sono qualcosa cheunsul, cheeffetto sui bambini nati oggi una volta adulti,già effetto sulle persone che vivono oggi”. Insiste sul punto, che apre così la conferenza stampa organizzata da Fridays for Future durante la Cop 25 (Conferenza mondiale Onu sui cambiamenti climatici) in corso a Madrid. È lei il segno distintivo del vertice internazionale, con il seguito massiccio di giovani cherisposto all’attivista svedese che venerdì, durante lo sciopero, ha ammonito sul fatto che non dopo un anno di battaglie in piazza non sia stata ancora riconosciuta la crisi climatica. Dopo la pausa domenicale, da lunedì 9 dicembre gli sherpa sono in campo per lavorare sui dettagli e preparare i documenti che verranno poi consegnati ai Capi di Stato previsti nella sessione politica degli ultimi giorni ...

infoitestero : Con Greta in piazza a Madrid. 'La Cop siamo noi' - Agenzia_Ansa : #Cop25, @GretaThunberg : 'Le emergenze climatiche hanno già effetto' #ANSA - TutteLeNotizie : Cop 25, Greta Thunberg: “Le emergenze climatiche non avranno impatto nel futuro: hanno già… -