Linea Verde – Tredicesima puntata del 8 dicembre 2019 – Temi e anticipazioni

Linea Verde Life – Tredicesima puntata del 7 dicembre 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life . Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life . Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Tredicesima puntata del 7 dicembre 2019 – Anticipazioni e temi. ...

Daniela Ferolla rompe il silenzio su Linea Verde : “Ho detto addio a…” : Daniela Ferolla su Linea Verde Life: “Grazie a questo programma ho detto addio alla plastica” Andrà in onda oggi, 7 dicembre, su Rai1 a partire dalle 12.20, come ogni sabato, Linea Verde Life, il programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi. E proprio l’ex Miss Italia in un’intervista pubblicata sul numero del settimanale TvMia uscito in edicola qualche giorno fa ha spiegato quante cose ha imparato grazie alla ...