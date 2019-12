Il Vitulano procede spedito | super Pirozzolo e poker al Montemarano

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Prosegue la marcia delin vetta al girone C di Prima categoria. I sanniti hanno sconfitto 4-1 ilgrazie alla tripletta di Alessandroe al gol di Calabrese. Per gli ospiti la firma dell’unica marcatura è stata di Filosa. Partono forte i neroverdi che al 2′ trovano il gol con Calabrese, abile a inserirsi su un taglio di. Al 21′ il raddoppio a firma di Alessandrosu calcio di rigore causato da un fallo subito da Nicola Cairella. Al 34′ il terzo gol dei padroni di casa, sancito da una bella azione in velocità conclusa dal solito. Sul 3-0 ilaccenna una reazione e trova il gol su azione di contropiede, ma deve nuovamente arrendersi al definitivo 4-1 che vale anche la tripletta per, bravo a battere il portiere ospite a tre minuti dal ...

