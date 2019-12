Udinese Napoli 1-1 LIVE | Zielinski pareggia la partita

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alla Dacia Arena, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena di Udine,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Inizia il match – Via alla gara. 19′ Cross di Lozano – Buona azione in verticale delche porta a un pericoloso traversone del messicano, su cui non si avventa nessuno. 26′ Tiro di Fofana – Primo acuto dell’, che arriva a concludere col centrocampista. Il sinistro è potente ma largo. 32′ Gol di Lasagna – Vantaggio dell’col suo attaccante, che infila Meret con un preciso tocco al termine di una ripartenza fulminante. Preciso l’assist di Fofana. 60′ Colpo di testa di Llorente ...

