Fabrizio Corona fuori carcere | ecco perché | “Le sue condizioni…”

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Buone notizie per l’ex re dei paparazzi, che ha avuto finalmente l’ok per uscire dal. Ora dovrà recarsi in un istituto di cura nei pressi di Monza per scontare la sua pena. A scriverlo è il ‘Corriere della Sera’, il quale riporta che la decisione è stata assunta dal giudice di Sorveglianza di Milano, che ha emesso una sentenza “umanitaria”. Da questo istituto non avrà comunque possibilità di muoversidovrà seguire con rigore le cure.Si tratta dunque di “un differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”. Un’ottima opportunità per, che ora dovrà sfruttarla al meglio per mettersi definitivamente alle spalle tutti i suoi problemi di natura giudiziaria. Ancheè stato recluso davvero per tanto tempo.è stato dietro le sbarre per 5 anni e 5 mesi, su una pena complessiva di 9 anni ed 8 mesi. Aveva ottenuto ...

fattoquotidiano : Fabrizio Corona lascia il carcere. Il giudice: “Deve curare una patologia psichiatrica”. Sconterà la pena in un ist… - zazoomnews : Fabrizio Corona esce dal carcere entra in un istituto per cure psichiatriche - #Fabrizio #Corona #carcere #entra… - bonagjergji1 : RT @IlPaoloGiordano: Fabrizio Corona lascia per l’ennesima volta il carcere ma molti non hanno ancora lasciato l’abitudine di chiamarlo fot… -