Suarez | «Tra i miei attaccanti preferiti c’è Ronaldo | quello grasso» – VIDEO

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Luisnon spicca di certo per le sue doti comunicative: ecco come definisce, l’ex attaccante dell’Inter –Luis, attaccante del Barcellona, parla dei suoiin un’intervista a B/R Football. Ecco la sua espressione su, il Fenomeno. «Al quinto posto metterei Romario. Al quarto posto metto. Quale?, il Fenomeno, il brasiliano. Al terzo posto Forlàn: ho giocato con lui ed era davvero un grande giocatore. Secondo Batistuta: era il mio idolo quando ero bambino. Al primo posto metto Messi, è uno dei migliori al mondo». Barcelona's @Luis9 picks his top five favourite strikers of all time

Agostino1995 : RT @marcellofo67: 433 e #sarri Non ricordo il barça rinunciare ad uno tra #messi #suarez o #neimar x mettere Pedro Mantequilla trequartist… - opissochiara1 : RT @pakynach: 'Quel che è certo è che Emilio Suárez e Cristina Martínez furono amici fino all'ultimo dei loro giorni. Cosa che nessuno perd… - pakynach : 'Quel che è certo è che Emilio Suárez e Cristina Martínez furono amici fino all'ultimo dei loro giorni. Cosa che ne… -