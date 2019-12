Costanza Caracciolo Instagram | sensuale ed elegante | un dettaglio non sfugge

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è una showgirl italiana. Laè entrata a far parte del mondo televisivo grazie alla sua partecipazione come velina a Striscia la Notizia. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata. Oggiè anche mamma della splendida Stella, avuta dal suo compagno Christian Vieri. L’ex velina è attiva pure sui social. Il profilodiconta oltre un milione di followers. Ogni giorno condivide con loro diversi momenti della sua vita. Poche ora fa ha postato una foto di un’eleganza pazzesca. Le basta davvero poco per risultare irresistibile agli occhi dei suoi ammiratori, che hanno notato anche uninteressante. Leggi anche –>, dedica alla figlia Stella: unnon: eleganza e fascino senza fine La bellissima...

infoitcultura : Federica Panicucci, serata scatenata con Bianca Atzei, Juliana Moreira e Costanza Caracciolo - Vbecks2 : Cecilia Rodriguez si sposa Beavalli si sposa e fa il terzo figlio Clarissa Marchese incinta Clio make-up incinta… - Noovyis : (Costanza Caracciolo incinta? Arrivano le foto che lo confermano) Playhitmusic - -