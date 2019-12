La Confessione Nove | Fedez rivela a Peter Gomez | “Ho fatto degli esami | ho un rischio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa“, che, potenzialmente, può essere il sintomo della sclerosi multipla. Una presa d’atto che “per me è stato motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”. La nuova stagione de ‘La’ dicomincia in prima serata, alle 21.25, giovedì 5 dicembre sul, con un’intervista esclusiva al rapper milanese Federico Lucia, in artechequesta terribile “scoperta, fatta dopo un controllo medico”. “Cosa farà in futuro?”, chiede il direttore de ilquotidiano.it. “Eh, bella domanda. E’ successo un evento importante, difficile, che mi hacapire le mie priorità – racconta– Durante una risonanza magnetica mi è ...

