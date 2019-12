Allerta Meteo “rossa” in Calabria | tutti i dettagli e i dati sulle ondate di maltempo di

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pubblicati dal Centro Funzionale Multirischi Arpacal due rapporti sugli eventi-pluviometrici rispettivamente dell'11-13 novembre 2019, per il quale fu diramata unarossa in alcune aree della, e del 23-25 novembre 2019, per il quale fu diffusa unarossa su tutto il territorio regionale. In ciascun documento, redatto dai tecnici del Centro Funzionale Multirischi, diretto dall'ing. Eugenio Filice, vengono illustrati iche hanno concretizzato realmente i termini dell'diramata in quei giorni. Click qui per il report 11-13 novembre 2019 Click qui per il report 23-25 novembre 2019

