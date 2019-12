De Siervo:obiettivo no emulare razzismo

La Procura della Figc ha aperto un procedimento sulle frasi pronunciate dall' amministratore delegato della Lega A, Luigi De,in merito ai cori razzisti "da non trasmettere in diretta tv". La Procura chiederà l'audio di cui è in possesso il sito di repubblica.it. Dereplica: "Il nostronon è silenziare i razzisti, ma al contrario andarli a prendere uno per uno per tenerli fuori dagli stadi. C'è un rischio emulazione. Dobbiamo evitare di trasformare quei criminali in eroi. Questo è l'della Lega di A".(Di martedì 3 dicembre 2019)