Pallavolo – Superlega | Milano ko | sconfitta al tie-break contro Padova per l’Allianz

Pallavolo – Superlega : Modena cala il pokerissimo - superata anche la Top Volley Latina per 3-0 : La formazione di Giani conquista la quinta vittoria in cinque partite di Superlega, superando nettamente Latina Un PalaPanini con oltre 4.200 spettatori accoglie il quinto appuntamento di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Top Volley Latina di Tubertini. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La Top Volley ...

Pallavolo – Superlega : il Modena Volley inarrestabile al PalaPanini : Sora ko 3-0 : Il Modena Volley si impone 3-0 sul Sora al PalaPanini nella terza giornata di campionato Un PalaPanini con oltre 4200 spettatori accoglie la terza gara di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Kioene Padova di Baldovin. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Sora parte con Radke-Miskevich, Grozdanov-Ferreira, ...

Pallavolo – Superlega : Milano si prepara alla sfida con Ravenna - out Alletti e Piano : Prova del nove per Milano contro Ravenna: un successo porterebbe l’Allianz Powervolley a 9 punti in classifica: out Alletti e Piano, in campo ancora Gironi. È di nuovo tempo di Superlega per l’Allianz Powervolley: domani, in diretta Raisport (canale 58 del DTT) alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro Ravenna. Il posticipo tra milanesi e Ravennati chiuderà così la terza giornata del campionato con ...

Pallavolo – Superlega : Modena Volley compatta e cinica - Piacenza ko 3-0 : Una Modena Volley bella e cinica si impone 3-0 su una combattiva Piacenza Un PalaBanca soldout accoglie la seconda giornata di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Gas Sales Piacenza. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Piacenza parte con Cavanna-Nelli, in banda Kooy-Berger, Stankovic-Krsmanovic al centro ...

Pallavolo – Superlega : vittoria speciale per la Powervolley Milano contro Perugia - la dedica è per Matteo Piano : Perugia si sgonfia sui colpi dell’Allianz Powervolley Milano: è 3-0! La squadra di Piazza si impone in tre set: prova di gruppo e vittoria dedicata a Piano L’Allianz Powervolley Milano sbanca il PalaBarton di Perugia: è questo il verdetto chiaro e secco dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Un 3-0 che non lascia discussioni e lancia la squadra di coach Piazza nuovamente in alto in classifica a punteggio pieno. ...

Pallavolo – Superlega - buona la prima per la Powervolley Milano : Monza ko 3-0 : Esordio vincente per l’Allianz Powervolley Milano: 3-0 su Monza- I milanesi si impongono in tre set sui brianzoli nella prima gara di Superlega Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Allianz Powervolley Milano: nell’anticipo che apre il 75° campionato italiano di Pallavolo maschile di Superlega Credem Banca, la squadra guidata in panchina da coach Roberto Piazza si impone 3-0 su Monza, aggiudicandosi il primo derby della stagione ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 19 Ottobre 2019 | Quarti WCRugby e Pallavolo SuperLega : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...