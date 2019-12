Bimbo prende un bruto voto a scuola | il patrigno gli ustiona la testa con l’acqua bollente

L'unica vittima era il Bimbo ! Litiga con una donna - prende un calcio e perde il figlio... è stata arrestata : Una donna è stata incriminata per la morte del bambino che portava in grembo dopo essere stata coinvolta in una rissa. Marshae Jones, 27 anni, è stata colpita allo stomaco da Ebony Jemison, 23 anni, mentre era incinta di cinque mesi nel dicembre 2018. Tuttavia, poiché è stata la Jones ad iniziare la lite e a continuare a scagliarsi contro la Jemison una giuria di Birmingham, Alabama, ha stabilito che sarà incriminata per la morte del nascituro. ...

Era in giardino per prendere le tartarughe! Bimbo di due anni affoga in uno stagno : Cade nel piccolo stagno in giardino e muore. Tragedia a Nettuno, sul litorale romano, dove Niccolò, un Bimbo di due anni, scivola in pochi centimetri d'acqua. «Voleva prendere le tartarughe» racconteranno, sconvolti, i parenti. Una disgrazia accaduta ieri mattina a pochi metri dalla mamma e dalla nonna. Un attimo di distrazione, quanto basta al bambino per sgattaiolare fuori dalla villetta dove vive con i suoi genitori, al 44 di via di Santa ...