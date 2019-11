Mercato Milan | Boban e Maldini studiano il ‘piano B’ se Ibra dirà di no | tre le

CalcioMercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

CalcioMercato Milan - Ibrahimovic e Modric potrebbero arrivare a gennaio : Il Milan sta cercando di muoversi sul mercato nel tentativo di risollevare la classifica, che al momento vede i rossoneri occupare la quattordicesima posizione. Tra gli obiettivi principali della dirigenza Milanista ci sarebbe l'arrivo di giocatori d'esperienza, che possano aiutare le giovani promesse rossonere. A tal proposito, nelle ultime settimane c'è stato un forte interesse per un ex attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Ibra, dalla ...

CalcioMercato Milan : possibile scambio Calhanoglu-Muller : Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il Milan sta prendendo in considerazione di offrire il centrocampista Hakan Calhanoglu in uno scambio che coinvolgerebbe uno tra Muller e Boateng, in forza al Bayern Monaco. Recentemente, Calciomercato.com ha affermato che Calhanoglu potrebbe essere venduto a gennaio, dati i dubbi sul suo utilizzo, visto che nel ruolo di mezzala sinistra ci sarebbe Paquetà. Il nazionale turco ha rilasciato ...

CalcioMercato Milan – Si infiamma la trattativa per Ibrahimovic : spunta la telefonata con Boban : Il Milan si è deciso a puntare su Zlatan Ibrahimovic: prima l’incontro con l’agente Mino Raiola, poi la telefonata di Boban. Lo svedese prenderà una decisione nelle prossime settimane Il Milan sembra essersi deciso: Zlatan Ibrahimovic è un obiettivoconcreto, non più una semplice suggestione. L’attaccante svedese si è svincolato dai Galaxy ed è alla ricerca di quella che probabilmente sarà la sua ultima avventura della carriera. Le ...

Derby di Mercato tra Inter e Milan per Xhaka dell'Arsenal : Manca sempre meno all'inizio del mercato invernale e Inter e Milan sembrano intenzionate a darsi battaglia. I due club Milanesi sono alla ricera di un centrocampista di qualità ed esperienza in grado di poter migliorare il gioco. Il Milan dopo un inizio di campionato a dir poco deludente ha bisogno di un giocatore di spessore che possa dare gioco alla squadra di Stefano Pioli, al contrario l'Inter cerca un mediano che possa far fare alla squadra ...

CalcioMercato Milan – Primo incontro con Raiola per Zlatan Ibrahimovic : si discutono i margini dell’operazione : Il Milan incontra Raiola per i rinnovi di Donnarumma e Suso: i rossoneri discutono anche i margini di trattativa per Zlatan Ibrahimovic Il Milan pone le prime basi della trattativa per Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha ricevuto in sede, nelle ultime ore, l’agente dello svedese, Mino Raiola, per discutere delle situazioni contrattuali di Donnarumma e Suso. Allo stesso tempo, il Milan ha provato a capire i reali margini di ...

CalcioMercato Milan : duello con l'Inter per Xhaka - Calhanoglu apre alla Bundesliga : Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, che cita a sua volta Sky Sports Deutschland, l'Inter ed il Milan sarebbero entrambe interessate ad acquistare il centrocampista in uscita dall'Arsenal Granit Xhaka. Il nazionale svizzero non ha giocato una sola partita con i Gunners dopo aver reagito furiosamente alle offese dei fan nella partita contro il Crystal Palace più di un mese fa. Si ritiene che lo stesso Xhaka stia cercando di lasciare il ...

CalcioMercato Milan - ok della proprietà per Gaston Pereiro : Maldini tentato dall’acquisto : Inizia a muoversi il Calciomercato del Milan in vista della sessione invernale di trattative. Il nome nuovo che orbita attorno al mondo rossonero è quello di Gaston Pereiro, calciatore classe 1995 che attualmente milita nelle file del Psv Eindhoven. Milan, Gaston Pereiro potrebbe arrivare già a gennaio Gaston Pereiro rientra appieno nei parametri della proprietà Milanista, che vuole in squadra giovani talenti di prospettiva. Il ...

CalcioMercato Milan : Kean possibile soluzione per gennaio - piace anche alla Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative per la Serie A non solo riguardanti le principali protagoniste Juventus e Inter ma anche le altre società che lottano per rilanciarsi dopo un inizio di stagione non di certo ideale. Una di queste è il Milan di Elliott, che arranca in campionato ed è lontana dai posti utili per la qualificazione alle coppe europee. Una delle esigenze principali della rosa Milanista è una punta che ...

Milano : M5S e Lega chiedono commissione inchiesta su ortoMercato : Milano, 19 nov. (Adnkronos) - M5S e Lega chiedono una commissione d'inchiesta al Comune di Milano sull'ortomercato. "Le notizie di arresti per corruzione nell’ambito dell’ortomercato di Milano delineano un quadro decisamente preoccupante. La politica milanese non può far finta di nulla ma deve agire

Milano : Sogemi - collaboriamo con autorità - impegnati in rilancio ortoMercato : Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Sogemi "ha fornito e continua a fornire alle autorità ogni utile supporto e collaborazione e mantiene un atteggiamento prudente in ogni valutazione e commento di tale situazione". E' quanto si spiega da Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano che gestisce l’ort

Milano : corruzione all’ortoMercato - arresto per ex dg Sogemi : Milano, 19 nov. (Adnkronos) – E’ Stefano Zani, l’ex dg della Sogemi, partecipata del Comune che gestisce l’ortomercato di Milano, il dirigente pubblico arrestato dalla polizia per corruzione nell’inchiesta sulle ‘regalie’ in cambio di commesse all’ortomercato di Milano. Le attività di indagine della Squadra Mobile di Milano hanno preso spunto dalla denuncia presentata, nel mese di febbraio ...

Juventus - CalcioMercato.it : Demiral al Milan a gennaio - Donnarumma a giugno in bianconero : Dopo la bella vittoria dell nazionale italiana, la decima su dieci partite nel girone di qualificazione agli Europei 2020, è tempo di pensare alla Serie A: nel weekend riprende infatti il campionato. Oltre che di calcio giocato, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni sul mercato. Nelle ultime ore è Calciomercato.it ad alimentare una voce di mercato che riguarderebbe il Milan e la Juventus, una trattativa che potrebbe ...

Milano - corruzione all’OrtoMercato : arrestati due imprenditori e il direttore generale della Sogemi : Il direttore generale della Sogemi, Stefano Zani, è stato arrestato assieme ad altri due imprenditori questa mattina dalla squadra mobile di Milano: l’accusa è di corruzione nell’ambito delle commesse di facchinaggio assegnate alle cooperative attive all’interno dell’Ortomercato di Milano. La società di cui è a capo Zani è controllata dal Comune e gestisce i mercati all’ingrosso del capoluogo lombardo, la realtà produttiva più grande ...