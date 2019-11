Basket | Olimpiadi 2020 | le possibili avversarie dell’Italia nel torneo di qualificazione

Olimpiadi 2020 - Italia a Tokyo con quattro squadre : chi si può ancora qualificare? Basket e Setterosa in corsa - tutti i criteri : L’Italia è al momento qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con quattro squadre: pallanuoto maschile, softball, volley femminile, volley maschile (in rigoroso ordine cronologico in cui sono stati staccati i pass). Il Settebello ha vinto i Mondiali ed è volato in pompa magna nel Sol Levante, le ragazze di coach Obletter hanno letteralmente dominato il torneo preolimpico del batti e corri, lo stesso si può dire delle formazioni di ...

