Basket - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia nel torneo di qualificazione. Gli azzurri rischiano il girone di ferro ma… : L’Italia attende di scoprire quali saranno le avversarie che dovrà affrontare nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri conosceranno il loro destino mercoledì 27 novembre (ore 14.00) quando a Mies (Svizzera) si definirà la composizione dei quattro tornei preolimpici in programma dal 23 al 28 giugno. La nostra Nazionale è stata inserita nella seconda fascia di merito dunque è già certa di evitare Repubblica ...

Olimpiadi 2020 - Italia a Tokyo con quattro squadre : chi si può ancora qualificare? Basket e Setterosa in corsa - tutti i criteri : L’Italia è al momento qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con quattro squadre: pallanuoto maschile, softball, volley femminile, volley maschile (in rigoroso ordine cronologico in cui sono stati staccati i pass). Il Settebello ha vinto i Mondiali ed è volato in pompa magna nel Sol Levante, le ragazze di coach Obletter hanno letteralmente dominato il torneo preolimpico del batti e corri, lo stesso si può dire delle formazioni di ...

