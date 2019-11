Di Maio | Il governo regge | ma basta slogan

Governo - per Di Maio andrà avanti ma basta slogan : Governo, Di Maio:"Per il Movimento, dare un'anima a questo Governo significa dare tutto per gli Italiani. Se ci sono delle difficolta' e' normale"

Lo Ius soli non entrerà mai nel programma di governo - dice Di Maio : Il caso del fondo Salva-Stati approvato lo scorso giugno dall'Unione Europea fa risalire, improvvisa, la tensione nella compagine di governo giallorossa. E in un'intervista al Corriere della Sera il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio dice, risoluto, di aver “chiesto la convocazione del vertice” del suo gruppo, perché “in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire”. Anche perché il ...

Quota 100 - tensioni nel governo. Di Maio : “Ce l’hanno con i pensionati - ma la riforma non si tocca” : "Continuo a sentire provocazioni di ogni genere sull’abolizione di Quota 100 e sulla plastic tax. Oggi ne è arrivata un’altra che lascia il tempo che trova. Intanto vorrei rassicurare tutti che Quota 100 non si tocca. Il MoVimento 5 Stelle l’ha difesa una volta e lo farà di nuovo. Se qualcuno pensa di riportare la Fornero, ha capito male": così Luigi Di Maio difende il cavallo di battaglia della Lega da Italia Viva, che ha presentato degli ...

Di Maio all'attacco di Italia Viva Manovra - il governo ai ferri corti : Altissima tensione nella maggioranza sulla Legge di Bilancio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna ad ammonire gli alleati di governo e in particolare i renziani di Italia Viva: "C’è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l’ambiente. Continuo a sentire... Segui su affarItaliani.it

Luigi Di Maio - sospetto su Zingaretti e riunione : "Il Pd vuole far cadere il governo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti rilancia sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e propone una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco equo. Lo scrive il Messaggero in edicola lunedì 18 dicembre. Una svolta, delineata nel discorso del segretario all'assemblea dem di Bol

Governo - Di Maio convoca i ministri M5S : 14.58 "Riunisco i ministri del Movimento Cinque Stelle. Faremo delle proposte per l'abbassamento delle tasse partendo dal taglio degli sprechi". Così a Rtl 102.5 il leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri Di Maio. La riunione è convocata nel tardo pomeriggio alla Farnesina.

Migranti : Di Maio - ‘ius soli mai discusso in accordo governo’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Credo di avere il diritto di dire che sono sconcertato, tra l’altro” lo ius soli “non è mai stato discusso nell’accordo di governo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Migranti: Di Maio, ‘ius soli mai discusso in accordo governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Di Maio : “Il maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Zingaretti chiede lo ius soli : «Nuova agenda di governo». Gelo Di Maio. Nuovo statuto dem : Nicola Zingaretti sposta il Pd più a sinistra rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco...

Zingaretti chiede ius soli e ius culturae : «Nuova agenda di governo». Di Maio «sconcertato» : Nicola Zingaretti sposta il Pd più a sinistra rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco...

Luigi Di Maio - ultimatum al governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

Luigi Di Maio - 5 Stelle verso la resa : "Il secondo mandato". Crisi di governo vicina? : L'ultima assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancora una volta la spaccatura interna sulla Crisi Ilva, che adesso si trasforma in paura. A quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sarebbe entrato in aula e, avendo trovat

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...