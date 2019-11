Elisabetta Trenta lascerà la casa al centro di polemiche ma si scaglia contro i grillini

Elisabetta Trenta rinuncia alla casa di servizio : ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

Elisabetta Trenta : “Io e mio marito lasciamo l’alloggio di servizio” : La vicenda dell'alloggio dell'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta sembra arrivare a una conclusione. Ai microfoni di Radio 24 l'ex titolare di palazzo Baracchini ha detto: "Io e mio marito lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un'altra parte".Continua a leggere

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha detto che lascerà l’appartamento che era stata accusata di usare illecitamente : L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato, intervistata da Radio24, che lascerà l’appartamento di Roma che le era stato assegnato per via del suo vecchio incarico di governo e che secondo il Corriere della Sera continuava a usare illecitamente.

Elisabetta Trenta - la procura militare apre un fascicolo sulla casa : La procura militare di Roma ha avviato un'indagine sulla casa di servizio di Elisabetta Trenta, mantenuta anche dopo la fine dell'incarico di ministro della difesa. Il procuratore militare, Antonio Sabino, ha precisato che l'apertura del fascicolo è un atto dovuto per accertare eventuali responsabil

Elisabetta Trenta e la polemica sulla casa : "Mi serve un'abitazione grande - ho una vita di relazioni" : Elisabetta Trenta tenta invano di spiegarsi. Dopo la polemica sulla casa da ministro assegnata (come un escamotage) al marito, il maggiore dell'Esercito Claudio Passarelli, la grillina rilascia al Corriere giustificazioni a dir poco ridicole. Prima tra tutte? "La casa grande mi serve, ho una vita di

Cosa dice Elisabetta Trenta sulla storia della casa a Roma : Le era stata assegnata quando era ministra nonostante ne avesse una al Pigneto, ci è rimasta facendola assegnare al marito dall'Esercito perché fa «una vita di relazioni, di incontri»

Elisabetta Trenta - casa di servizio dell'ex ministro al marito. Di Maio : «La lasci subito» : Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa nell'esecutivo gialloverde, vive ancora nell'alloggio «di servizio» che le era stato assegnato quando era al governo e scoppia...

Elisabetta Trenta e la casa - Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini : "Tengo a precisare una cosa" : Una doppia difesa che fa acqua. Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta parlano, a diverso titolo, per spegnere lo scandalo della casa di servizio in centro a Roma che la ex ministra ha occupato anche una volta uscita dal governo sfruttando, scrive il Corriere della Sera, il ruolo di capitano maggiore de

Elisabetta Trenta - lo scandalo della casa a Roma : "La tiene grazie al marito anche ora che non è più ministra" : Dopo il test fallito per entrare nei servizi segreti, Elisabetta Trenta viene travolta da un nuovo scandalo. Secondo il Corriere della Sera, l'ex ministra della Difesa d'area M5s avrebbe ottenuto una casa di servizio "in uno dei luoghi più suggestivi del centro di Roma" occupata anche ora che non è

L'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta mantiene la casa di quando era ministra : è stata assegnata al marito militare : Un privilegio degno della "Casta"? E' questo il quesito che in molti si pongono dopo l'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera in cui la giornalista del quotidiano...