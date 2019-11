ArcelorMittal | non solo l’Ilva | il precedente della Taranto di Romania “Ha acquisito il

I magistrati di Milano chiedono ad ArcelorMittal di non spegnere gli altiforni : Si fa sempre più severo lo sguardo della giustizia milanese su ArcelorMittal. Sia di quella civile che invita la multinazionale a non spegnere gli altiforni in attesa che si definisca la causa, sia di quella penale che individua in alcuni reati fallimentari e nell'ipotesi di false comunicazioni al mercato le contestazioni al momento ancora a carico di ignoti. Mentre, con una mossa a sorpresa, il presidente della Repubblica, Sergio ...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal non paga e le aziende dell'indotto si mobilitano : Le aziende dell'indotto ex Ilva, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi dell'ad Lucia Moselli, sono in mobilitazione dinanzi alla portineria C dello stabilimento di Taranto per il mancato pagamento delle fatture da parte della multinazionale ArcelorMittal. Il credito che avanzano è di circa 50 milioni di euro. Per queste aziende e i loro operai si tratta di un incubo che sembra ripresentarsi dopo il buco di 150 milioni di euro ...

ArcelorMittal - autotrasportatori : "Se non paga saltiamo tutti" : “Abbiamo 150 milioni da incassare dallo Stato e ora l’indotto avanza 60-70 milioni da A.Mittal. Se saltano questi pagamenti, e abbiamo serie preoccupazioni che possano saltare, la gente non ha più futuro. Potete costruire quello che volete, ma noi non ci saremo più, saremo saltati tutti. Oggi c’è questo presidio, domani non so questa gente esasperata cosa ha intenzione di fare”. Lo ha spiega Vladimiro ...

Ex Ilva - il Tribunale Milano ad ArcelorMittal : «Non fermate gli impianti» : L’invito del presidente della sezione specializzata in materia d’impresa. «Non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti»

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo promesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal : "Contratto non rispettato"<br>Conte replica : "Pagheranno i danni" : Presso il ministero dello Sviluppo Economico è il giorno dell'incontro tra ArcelorMittal, Fim Fiom e Uilm alla presenza del ministro Stefano Patuanelli. Presenti anche l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli e i leader dei sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e delle sigle metalmeccaniche. L'azienda continua a sostenere di voler recedere perché il contratto non è stato rispettato, mentre il ministro Patuanelli non riconosce il diritto ...

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - Patuanelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

ILVA/ Palombella - Uilm - : ancora ArcelorMittal non spiega perché vuole 5.000 esuberi : Purtroppo la situazione dell'ex ILVA ha raggiunto un livello di drammaticità elevata, spiega Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm

Ilva - ArcelorMittal : non restiamo fino a maggio. E il 26 novembre ferma una linea produttiva : Per le aziende fornitrici crediti maturati per 50 milioni di euro: c’è il pericolo stipendi per i nostri dipendenti e se ArcelorMittal non farà presto i bonifici, gli stipendi non ci sono

ArcelorMittal chiude stabilimenti in Sudafrica - Polonia e Usa : il colosso dell’acciaio è in fuga non solo da Taranto. “Il mercato si deteriora” : Liquidazione in Sudafrica, stop alla produzione in Polonia e negli Stati Uniti. ArcelorMittal è in fuga non solo da Taranto, ma anche da Cracovia e Dabrowa Gornicza, Indiana Harbor e baia di Saldanha. Una raffica di chiusure e spegnimenti di altoforni è stata annunciata dal colosso dell’acciaio negli ultimi giorni. Dando seguito a quanto detto durante la presentazione della trimestrale, quando il presidente e ceo Lakshmi Mittal aveva ...

ArcelorMittal - Conte : il governo rischia di cadere? Non scherziamo : Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non vede rischi per la tenuta del governo nella vicenda dell'ex Ilva di Taranto. “Ma cosa dite mai: di fronte a queste sfide, il governo rischia di cadere? Suvvia, ma scherziamo!”, ha detto Conte, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla stabilità dell'esecutivo alla luce della vertenza con ArcelorMittal. Il premier ha parlato al termine del suo intervento all'università di Camerino, in ...