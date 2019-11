Italia-Armenia 9-1 | la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol

Italia-Armenia 9-1 - le pagelle di CalcioWeb : Zaniolo - armeno tu nell’universo [FOTO] : Italia-Armenia, le pagelle di CalcioWeb – E sono dieci per l’Italia. Dieci vittorie. Una strepitosa prestazione degli azzurri che strapazzano l’Armenia con un netto 9-1. Doppiette per Zaniolo e Immobile, in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Di Babayan il bel gol armeno. Zaniolo e Immobile i migliori, ma impossibile trovare un azzurro che abbia giocato male. In alto la FOTOGALLERY. ITALIA ...

Italia dieci e lode - gli azzurri strapazzano l’Armenia : finisce 9-1 - è show al Barbera [FOTO] : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale Italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

A Palermo un'Italia grandiosa e storica : 9-1 all'Armenia e dieci su dieci nel girone : dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

Pagelle Italia-Armenia 9-1 - i voti della partita : Immobile - Chiesa e Zaniolo scatenati - benissimo anche Jorginho e Barella : L’Italia demolisce la modesta Armenia con lo strabiliante punteggio finale di 9-1 e si presenterà ai nastri di partenza di Euro 2020 con un ruolino di marcia di dieci vittorie su altrettante partite giocate nel girone di qualificazione per la rassegna continentale itinerante del prossimo anno. Festa grande per gli azzurri allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo con le doppiette di Immobile e Zaniolo ed i gol di Chiesa, Orsolini, ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : spettacolo azzurro a Palermo - Armenia battuta 9-1 da un’Italia da record : È uno spettacolo tutto azzurro in quel di Palermo. Al Renzo Barbera l’Italia continua a timbrare record su record: gli azzurri si impongono addirittura per 9-1 sull’Armenia, facendo dieci su dieci nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Strepitoso il primo tempo da parte della squadra guidata da Roberto Mancini, che poi ha dilagato nella ripresa: pressione alta, passaggi rapidi, tantissime opportunità e reti su reti. ...

VIDEO Italia-Armenia 9-1 : highlights - gol e sintesi. Mostruosi gli azzurri a Palermo : Mostruosa Italia in quel di Palermo: nell’ultima partita delle Qualificazioni agli Europei del 2020 la squadra guidata da Roberto Mancini distrugge l’Armenia imponendosi per 9-1. azzurri da record, pubblico siciliano in delirio. Andiamo a rivivere l’incontro con tutte le reti siglate da Bonucci e compagni. highlights Italia-Armenia 9-1 #Italia subito in vantaggio con #Immobile!!

LIVE Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : record di vittorie per gli azzurri e goleada. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Finisce il cammino di qualificazione azzurro come nessuno poteva mai sperare, dieci vittorie su dieci partite con record annesso e nove reti nella partita finale all’Armenia, siamo pronti per affrontare la competizione dell’Europeo 2020. 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno ...

L’Italia ha battuto 9-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 : La nazionale italiana di calcio ha battuto 9-1 l’Armenia nella sua ultima partita del turno di Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata allo stadio Renzo Barbera di Palermo e l’Italia, che si era già

Europei 2020 - Italia-Armenia 9-1 : 22.35 Indigestione di gol e nuovi record per l'Italia che, a Palermo, supera 9-1 l' Armenia nell'ultima partita del girone di qualificazione a Euro2020. La striscia di Mancini sale a 11 vittorie;primato di 10 successi nell'anno solare (a 9 c'erano 4 precedenti); eguagliato il numero di gol in una partita. Poco da dire sul campo. Segnano subito Immobile (8') e Zaniolo (9'). Entrambi raddoppiano (33' e 64'). Gioie anche per Barella (29'), ...

Italia-Armenia - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Armenia, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Armenia| E’ terminato il match tra Italia e Armenia, match valevole per la 11a giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. Gli highlights di Italia-Armenia L'articolo Italia-Armenia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Chiesa firma il suo primo gol con la nazionale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno scontro di testa, va fuori. 88′ Fuori Yedigaryan, dentro Avetisyan per l’Armenia. 86′ Armenia che tenta di compiere la seconda rete, colpo di testa di Berseghyan che finisce fuori. 84′ Il pubblico chiede la decima rete, l’Italia non ...

Italia-Armenia 9-1 live - Chiesa trova il meritato gol personale! : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

Live Italia-Armenia 9-1 Tocca anche a Chiesa : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...