«Fur butler» | il lavoro dei sogni per chi ama i cani

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) Kitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenKitty, il cane concierge del St Regis di AspenIl suo nome è Kitty Jacob Astor II, solo Kitty per gli amici: è un bovaro del bernese, «assunto» lo scorso dicembre dal St Regis Hotel di Aspen per accogliere gli ospiti. Gira per l’hotel concedendo carezze, dà la buonanotte, va anche a prendere i clienti in aeroporto. In pochi mesi è diventato una star della rete: il suo profilo Instagram @kittythebernese ha 43mila follower. Per fargli compagnia, e per esaudire i desideri degli altri facoltosi ospiti a quattro zampe, ora l’hotel cerca un nuovo impiegato: un «fur ...