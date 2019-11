Beach soccer | Mondiali 2019 | il girone dell’Italia ai raggi X Tahiti avversario più

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Mancano ormai meno di tre giorni al via di un appuntamento assolutamente da non perdere in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista: i Campionatidi. La selezione tricolore si appresta a disputare in Paraguay l’ottavo mondiale della sua storia con l’obiettivo di tornare sul podio iridato per la prima volta dopo 11 anni, tuttavia la concorrenza è spietata perciò sarà necessario partire forte fin daleliminatorio per poter accedere alla fase a eliminazione diretta. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B della manifestazione insieme a, Uruguay e Messico: andiamo a conoscere meglio i nostri avversari sulla strada verso i quarti di finale. La formazione oceanica disulla carta dovrebbe rappresentare l’ostacolo più difficile da superare per l’Italia, che esordirà nel torneo giovedì 21 novembre ...

ENcotrArte : #Photo Beach soccer by José Roberto Bassul (Brazil) #Monochrome #blackandwhitephotography #people - zazoomnews : Calendario Mondiali beach soccer 2019: date programma orari e tv. Il tabellone dai giorni alla finale -… - zazoomblog : Calendario Mondiali beach soccer 2019: date programma orari e tv. Il tabellone dai giorni alla finale -… -