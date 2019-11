LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 30-22 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | allungo

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : torna una classicissima del Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, valido per la nona giornata di Legabasket. 10 anni dopo si rigioca uno dei grandi classici della pallacanestro italiana, una sfida dal sapore speciale, che ha assegnato lo scudetto in due occasioni (una vittoria per parte). Celebre fu gara 4 del Forum nella stagione 2004-2005, decisa dal ...

20:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. TERMINA QUI LA PARTITA! Vince Cremona 80-73, trascinata dal neo acquisto Ethan Happ, autore di 17 punti e 7 rimbalzi, e da Ruzzier e Matthews (15 a testa). Per Bologna gli ultimi ad arrendersi sono Aradori, con 19 punti, e Sims con 18. Sbaglia la tripla Aradori e Bologna non spende nemmeno più ...

29-22 Sims risolve un brutto possesso a 2″ dallo scadere dei 24. 29-20 Tripla di Stojanovic su scarico di Ruzzier. Massimo vantaggio Cremona. 26-20 Altro canestro di Happ, movimento in post basso e realizzazione con la mano mancina. 24-20 1/2 per l'americano. Chiuso bene Mancinelli sulla linea di fondo, Daniel agguanta il rimbalzo e andrà a tirare due liberi. Inizia il secondo ...

18:55 Pochi minuti all'inizio del match al PalaRadi. I giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 18:50 In casa Fortitudo coach Antimo Martino potrà contare su tutti i propri effettivi, compreso l'ex Cremona Henry Sims che, dopo l'infortunio alla mano di inizio stagione si è subito dimostrato molto importante nell'economia del gioco bolognese; sarà interessante vedere ...

Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell'ottava giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna, valido per l'ottava giornata di Legabasket. Al PalaRadi si affrontano due formazioni in cerca di riscatto dopo i rispettivi passi falsi di settimana scorsa; la formazione di coach Meo Sacchetti è ...

20.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.48 Per i ragazzi di Vincenzo Esposito 18 di Lansdowne, 14 più 8 rimbalzi di Horton, 15 di Laquintana (5 su 5 dal campo!), 13 di Abass, 7 assist di Vitali. 20.47 Inutili per i padroni di casa i 22 punti di Aradori e gli 11 ciascuno di Mancinelli e Robertosn, svegliatosi troppo tardi. 74-88 Finisce qui, la Leonessa è la prima a ...

36-40 Finisce il primo tempo con due su due ai liberi di Laquintana, 11 punti per lui, a 8 decimi dalla fine. Appuntamento a tra circa un quarto d'ora per la seconda metà gara! 36-38 Mancinelli in sottomano. 34-38 Due su due di Abass ai liberi. 34-36 Aradori dall'angolo destro e in doppia cifra! Timeout Brescia. 32-36 Abass in sospensione! 32-34 Gran canestro da sotto di ...

La cronaca di Fortitudo-Pistoia – La cronaca di Nanterre-Brescia di Eurocup Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Pompea Fortitudo Bologna-Germani basket Brescia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Loading… Loading… Entrambe le squadre stanno disputando un'ottima stagione, in particolare i bolognesi ...

La cronaca di Fortitudo-Pistoia – La cronaca di Nanterre-Brescia di Eurocup Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Pompea Fortitudo Bologna-Germani basket Brescia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Entrambe le squadre stanno disputando un'ottima stagione, in particolare i bolognesi di Antimo Martino sono a quota 8 punti nel ...

Chiudiamo qui il nostro LIVE. Diciotto punti di Sims e sedici di Robertson per Bologna. A Pistoia non bastano i 14 di Dowdell e Petteway. Una vittoria importante per Bologna che si conferma nella parte alta della classifica. Pistoia resta sempre ferma a zero. FINISCE QUI! Vince la Fortitudo Bologna 82-71 Dowdell segna con una bella penetrazione. 82-69 Tripla di Mancinelli. Adesso è veramente ...

72-64 ARADORI! Tripla dell'azzurro. 69-64 Dentro il libero supplementare. 69-63 Brandt segna con il fallo di Sims. 69-61 Schiacciata pazzesca di Stephens. 67-61 Stephens firma il +6. Timeout Pistoia. Mancano cinque minuti alla fine. 65-61 Jumper dall'angolo di Aradori. 63-61 Invenzione di Johnson in penetrazione. 63-59 Stephens appoggia al vetro il +4. 61-59 Sims stoppa Petteway e ...

55-51 C'era anche il fallo di Landi. Dentro il libero supplementare del Mancio. 54-51 Mancinelli con il suo classico movimento in post. Giro e appoggio al vetro. 52-51 Tripla di Landi. 52-48 Splendida penetrazione di Mancinelli. 48-48 Splendida penetrazione di Petteway. Pistoia pareggia a cinque minuti dalla fine del terzo quarto. 48-44 Schiacciata di Brandt. 46-42 Risponde subito ...

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Perfetta parità dopo i primi venti minuti. Per la Fortitudo il migliore è Sims con 12 punti, mentre per Pistoia i top scorer sono Brandt e Petteway con 8 punti. 39-39 Robertson sulla sirena! Splendida penetrazione del giocatore della Fortitudo. 37-39 Salumu con l'arresto e tiro. 37-37 Sims lavora bene in post e poi segna buttandosi indietro. 35-37 Due liberi di ...