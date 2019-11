Milano | spacciano droga con bimbo di due anni | arrestati padre e nonna

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019), 16 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato adue persone, madre e figlio, mentre stavano spacciandoin auto con un bambino di due, figlio dell'uomo. La, di 60, e il, di 28, sono stati sorpresi in via Caterina da Forlì. L'uomo e la donna, già noti alla po

LambiaseTiziana : Caspita, a #Roma si spaccia la #droga Non come #Milano #Napoli #Firenze #palermo etc dove si spacciano solo… - LambiaseTiziana : Caspita, a #Roma spacciano la droga Non come #Milano # Napoli - silmauve775 : @benq_antonio A Milano ce ne sono tantissimi che bighellonano,spacciano,rubano,e infastidiscono con arroganti richi… -