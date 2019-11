Maltempo Friuli Venezia Giulia | allagamenti a Grado | “Evitate gli spostamenti”

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Per le spiagge di Lignano previste opere di protezione” : “I danni causati dal Maltempo a Lignano sia alle strutture private sia a quelle pubbliche sono rilevanti. Siamo al lavoro per tracciare assieme al Comune un quadro dettagliato e definire la stima dei danni, cosi’ da capire quali procedure attivare per mettere in sicurezza l’area. Cercheremo di agire anche attraverso le risorse del post-Vaia, perche’ sono gia’ previsti interventi di resilienza con la realizzazione di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “E’ presto per la stima danni” : “Una stima precisa dei danni non e’ possibile farla per ora, ma ci saranno ugualmente messi in campo interventi economici immediati”. Cosi’ il presidente della Regiome Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Trieste con il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Questo significa, ha precisato Fedriga, una contribuzione a favore dei privati “per 5mila ...

Maltempo - Borrelli : “Il Friuli Venezia Giulia avrà lo stato di emergenza” : “Al primo Cdm utile, ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per i vostri territori”. Lo ha detto il capo della Proteszione civile, Angelo Borrelli, oggi a Trieste dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Oggi – ha precisato Borrelli – in Consiglio dei ministri andra’ la dichiarazione dello stato ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Grado domani e venerdì : Visto il perdurare di condizioni critiche e dell’allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e Grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall’amministrazione comunale si informa che, a causa dell’allagamento dovuto alle calamita’ naturali delle ultime ore, la farmacia ...

Il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, sara' domani in Friuli Venezia Giulia dove incontrera' il governatore, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. L'incontro si terra' a Trieste, alle 12.30, a margine dei lavori del Consiglio regionale.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : la Regione chiede lo stato di emergenza per la mareggiata : Dopo una prima verifica sull’entità dei danni causati dal Maltempo nella notte scorsa, effettuata assieme ai vertici della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga, di concerto con il vicegovernatore delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale a fronte delle criticità riscontrate. Ad essere colpite sono in particolare le zone costiere e quelle ...

Prosegue l'allerta meteo con i primi danni da Maltempo in Friuli Venezia. Le forti piogge hanno interessato non solo la Carnia e le zone di montagna ma anche Trieste e le zone limitrofe, allagando il centro di Muggia, causando danni e disagi per la popolazione.

Maltempo : pericolo valanghe ‘moderato’ sui monti del Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘moderato’ oggi e domani su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia. La regione – informa il Bollettino valanghe – è interessata da una perturbazione che sta portando neve sulle Alpi oltre i 900 metri e oltre i 1300 metri sulle Prealpi. I quantitativi totali attesi a 2000 metri sono di circa 70-90 cm sulle Alpi, quantità inferiori sulle Prealpi. La zona più interessata dalle nevicate sarà ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - piogge intense e vento forte : la regione dichiara lo stato emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Maltempo : allerta meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Maltempo Friuli - acqua torbida nel Maniaghese : danni alla Roncadin : “Deve arrivare al più presto una soluzione all’emergenza idrica, causata da ripetuti fenomeni di torbidità dell’acqua a seguito di eventi meteorologici, che da più di un mese interessa l’acquedotto Destra Tagliamento da cui si approvvigionano le zone industriali di Meduno e Maniago assieme ad alcuni comuni della pedemontana”. E’ l’appello di Dario Roncadin, amministratore delegato dell’omonima ...

Maltempo : allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 8 di mercoledi’ 6 novembre, per criticita’ idrogeologica a causa delle piogge intense previste a partire dalla mezzanotte di oggi. Nella giornata di domani, si legge nell’avviso, le precipitazioni saranno da abbondanti ad intense, in particolare sulla fascia orientale. In quota soffiera’ ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : ancora pioggia ma situazione in miglioramento : In lieve miglioramento la situazione meteo sul Friuli Venezia Giulia, colpito ieri da un’ondata di Maltempo. Temporali e vento forte hanno interessato, in particolare, la fascia Prealpina: le piogge hanno superato i 160 mm sulle Prealpi Giulie. Raffiche di vento da sud-est sono state registrate sulla costa e in quota. Oggi ancora rovesci sparsi, anche temporaleschi, ma nel corso della mattinata si attende un miglioramento. Domani cielo in ...