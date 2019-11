Venezia | la Basilica di San Marco allagata

Venezia - nuova marea di 145 cm 2 vittime. Danni alla Basilica. VIDEO : "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi Danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Così twitta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro durante un sopralluogo ai Danni subiti dalla ...

Maltempo a Venezia - la cripta della Basilica di San Marco allagata : l’acqua raggiunge il metro d’altezza : L’acqua alta ha invaso anche la cripta della Basilica di San Marco, a Venezia. Nel momento di picco della marea, che ha toccato i 187 centimetri, all’interno della Cattedrale l’acqua aveva superato il metro d’altezza. “La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole – ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro – Siamo qui con il patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma ...

Venezia - nuova marea di 145 cm Due vittime e danni alla Basilica : "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Così twitta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro durante un sopralluogo ai danni subiti dalla ...

“Devastazione apocalittica - danni inimmaginabili” a Venezia : allagata la Basilica di San Marco - sott’acqua l’isola di Pellestrina : L’Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa regionale, dove sono operativi l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione Regionale, l’ing. Luca Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella nottata, in particolare a Venezia. Numerosissimi i danni nel centro storico della città di ...

Venezia - la città sommersa dall’alta marea record : piazza San Marco e la Basilica allagate : Alta marea da record nella notte, a Venezia, con 184 centimetri sul medio mare, il livello più alto dall’alluvione del 1966. Diversi i negozi sommersi dall’acqua, coi tavolini portati via e le passerelle smontate. Allagata la cripta di San Marco. L'articolo Venezia, la città sommersa dall’alta marea record: piazza San Marco e la Basilica allagate proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Venezia marea record. Due morti - telefoni in tilt e danni alla Basilica di San Marco : Venezia annega un'altra volta: ieri sera si è registrato un picco di acqua alta addirittura un metro e 87, per oggi ne è atteso un altro di circa un metro e 60. Siamo quasi al record che è ancora quello di un metro e 94 registrato nel 1966. I telefoni sono in tilt e ci sono molti danni in tutta la città: dalle gondole e le barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive ai vaporetti affondati (almeno tre) più altre ...

Acqua alta a Venezia : perché la Basilica di San Marco è patrimonio mondiale dell’umanità : La Basilica di San Marco, che domina una delle piazze più belle e famose al mondo, è patrimonio mondiale della cultura Unesco dal 1987 e contiene alcune opere d'arte tra le più significative della storia umana. Con l'Acqua alta di questi giorni, stiamo assistendo al sesto allagamento in quasi 1200 anni di storia.Continua a leggere

Venezia - inondazione devastante : si teme per la basilica di San Marco. Già due morti : Una marea devastante sta inondando Venezia: 187 centimetri di acqua hanno invaso calli, piazze, locali: è il dato più alto mai registrato dal 1966 quando arrivò a 190 centimetri e si attende con grande preoccupazione un'altra marea, intorno alle 10,20 di questa mattina 13 novembre. Intanto sale a du

Acqua alta a Venezia : bar e ristoranti sommersi - due vittime e danni alla Basilica di San Marco : Scenario da guerra a Venezia dopo la spaventosa alta marea verificatasi nella tarda serata di ieri (12 novembre) sotto i colpi dell'impetuoso scirocco. Il vento ha raggiunto anche i 100 km/h sulla...

Notte drammatica a Venezia : acqua alta record - danni alla Basilica di San Marco e un morto [FOTO] : Venezia è stata assediata letteralmente sommersa dall’acqua alta nelle scorse ore: la marea, con il vento di scirocco a 100 km/h ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22:50, è stato di un 187 cm. E’ la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966. I danni in città sono gravi: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, 3 ...

Venezia - allagata Basilica San Marco : 5.06 Potrebbero essere gravi i danni provocati dall'acqua alta eccezionale alla Basilica di San Marco, gioiello di Venezia. Dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la Basilica, nel momento di picco di marea (187 cm), si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

Venezia - allarme acqua alta : 70 centimetri nella Basilica di San Marco : Michele Di Lollo Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, invia gli ispettori. Intanto ingenti danni ai marmi, ai mattoni e alle colonne dello storico edificio Un dramma quello che di tanto in tanto colpisce la perla della laguna. L’acqua alta, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora ...

Acqua alta a Venezia - allagata anche la basilica di San Marco : è la sesta volta in 1.200 anni : Da decenni il fenomeno è considerata un’emergenza tale da mettere a rischio la sopravvivenza della Serenissima

Maltempo - acqua alta a Venezia : Basilica di San Marco a rischio [FOTO e VIDEO] : L’acqua alta a Venezia stamani è arrivata a 130 centimetri invadendo quasi il 50% del centro storico della città e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città: ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco che è adesso a rischio allagamento. “Invadendo l’atrio con 70 centimetri d’acqua, che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle colonne dello storico ...