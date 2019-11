Joy Milne è la donna che riconosce le malattie dall’odore dei pazienti

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Joyè unache ha un olfatto molto particolare eleda cui sono affette le persone odorandole. Per lei se un paziente odora di pane di segale, ha l’ Alzheimer, se odora di smalto per laccare le unghie è diabetico, se ha un tumore il suo odore è di funghi. Questaha 69 anni vive in Scozia ed è un ex infermiera. Lanonsolo lecon il suo olfatto strepitoso ma il suo senso è così sviluppato che può sentire l’odore del caffè ancora prima di entrare in un bar. Dopo che questa sua capacità è diventata di dominio pubblico è stata chiamata dall’’Istituto di biotecnologie di Manchester, dove hanno provato a farlere il Parkinson quando si trovava ancora in una fase iniziale. Questo progetto che si chiama NoseToDiagnose è coordinato dalla chimica Perdita Barran. Sembra incredibile ma questa ...

