Ilva | ora è ufficiale | ArcelorMittal deposita in Tribunale il recesso del contratto

Giuseppe Conte sull'Ilva si prepara al peggio. Ora è pessimista - il retroscena : trema il governo : Giuseppe Conte stavolta è molto pessimista sulla vicenda dell'Ilva. A spaventarlo più di tutto è il silenzio di ArcelorMittal, come se tutte le mosse studiate dal presidente del Consiglio siano inutili davanti ad una multinazionale che non si intimorisce nemmeno di fronte alla minaccia di una causa

Ilva - Federica Zanella "smonta" il piano di Conte ad Agorà : "Nazionalizzarla? Dove troviamo i 4/5 miliardi?" : Il Conte bis si sta sempre più avvicinando all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva. La soluzione eviterebbe la chiusura del sito di Taranto, nonché il licenziamento di 10mila dipendenti, ma creerebbe altrettanti problemi. A esporre tutti i rischi è Federica Zanella, deputata di Forza Italia: "Dove l

Agorà - Guido Crosetto inchioda il governo sull'Ilva : "Toglietegli la scusa dello scudo penale e trattate" : C'è solo un modo per uscire dall'impasse Ilva. Secondo Guido Crosetto, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la soluzione è la seguente: "La follia è quella. Probabilmente è vero che ArcelorMittal se ne vuole andare. Te ne vai, lasci tutti i soldi che hai promesso di investire e comincio una

Ilva - Conte ora è pessimista. Il piano B : «paracadute» da almeno 15 milioni : Al vaglio del governo l’ipotesi di sostenere direttamente la città e i suoi abitanti. Ma si prova ancora a convincere ArcelorMittal, cui si chiede di dimezzare i 5 mila esuberi previsti

Ex Ilva - Forza Italia e Lega : “Pronti a votare scudo penale”. Silvestri (M5s) : “Ok a emendamento aprirebbe problema nella maggioranza” : “Per noi è importante l’Ilva, dunque qualsiasi cosa possa agevolarla per noi è determinante”. Così Claudio Durigon, deputato della Lega, commenta l’iniziativa di Italia viva volto a ripristinare lo scudo penale per ArceloMittal, attraverso un emendamento al decreto fiscale. “Siamo pronti a votarlo” afferma Durigon. Sull’emendamento è atteso il parere di ammissibilità, ma se passasse con i voti determinanti ...

Ex Ilva - Gualtieri : “Nazionalizzare è pericolosa illusione. Manovra? Da migliorare il 5% delle misure” : L’ipotesi di nazionalizzare anche parzialmente la ex Ilva “esiste ovviamente”, ma “se si pensa che lo Stato abbia la soluzione magica di assorbire da soli i costi e rilanciare l’azienda nel mercato globale, questa è una pericolosa illusione“. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a un evento organizzato da Huffington Post a Milano. “Io non sono fermo – prosegue Gualtieri – a una idea per cui ...

Claudio Durigon ad Agorà : "Ilva? Tutta colpa di Di Maio. Cosa è davvero successo un anno fa" : La questione ex Ilva? Tutta colpa "dell'isterismo a Cinque Stelle". Parola di Claudio Durigon che, ospite ad Agorà, racconta senza mezzi termini quanto successo con il precedente governo. "La rimozione dello scudo penale che ha generato l'addio di ArcelorMittal è frutto di Luigi Di Maio". L'ex minis

Ex Ilva tra l’attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte. Gli scenari per la gestione della fabbrica e quelli per i lavoratori : Secondo il premier Giuseppe Conte, una battaglia legale sul caso ex Ilva vedrebbe tutte le parti perdenti e, allo stesso tempo, “sarebbe la causa del secolo: non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” ha detto. Ma allo stesso tempo ha promesso che, nel caso in cui ArcelorMittal decida di andarsene, “ci sarà una battaglia legale sanguinosissima, saremo durissimi”. Vero è, inoltre, che la multinazionale ...

Turco : a studio fondo lavoratori ex Ilva : 17.25 "Stiamo lavorando con il ministro Catalfo e il ministro Provenzano all'istituzione, in manovra, di un fondo per il sostegno ai lavoratori dell'ex Ilva" Lo dice il sottosegretario alla presidenza Mario Turco spiegando che si tratterebbe di un fondo pluriennale, che partirebbe con 5-10 mln, da destinare alla riqualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro di oltre 1.500 operai attualmente in Cig, e anche per "affrontare la bonifica ...

Meloni : squallido sfruttare vicenda Ilva per campagna elettorale : Meloni: "Quella dell'Ilva e' una vicenda seria sul quale la politica non dovrebbe dividersi, ma cercare delle soluzioni".

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Ex Ilva - Conte incontra gli operai in fabbrica : l’applauso dei lavoratori al premier : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto per un confronto sul futuro dell’azienda. All’ingresso nella sala allestita per il consiglio di fabbrica, è partito l’applauso all’indirizzo di Conte, che poi ha ascoltato i dipendenti ed è intervenuto annunciando una “battaglia legale durissima se ArcelorMittal se ne va”. L'articolo Ex Ilva, Conte incontra ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in prefettura a Taranto associazioni di cittadini e comitati civici ambientalisti dopo il punto stampa. «Lei è il primo politico...